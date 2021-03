Mustapha LAKHDARI

Ingénieur en travaux publics et développeur système embarqué, multi-compétence dans les domaines :

- Travaux Publics (Génie Civil).

- Systèmes embarqués.

- Développement des logiciels.

- Marketing.

- Infographie.



Titulaire d'un brevet d'invention : Un système d'économie d'eau.



Mon profile me permet de travailler dans plusieurs domaine, et gérer des projets et des équipes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Système embarqué (Windows CE)

Négociation commerciale

Infographie

Développement des logiciels (C#, WPF, Silverlight)

Web développement (Php/mysql, HTML, XML)

Gestion d'équipes

Protocole (Bluetooth, ZigBee, Wifi)

Stratégie marketing

Propriété intellectuel et industriel

Plan Communication

Infrastructures de transport

Windows CE