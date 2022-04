Mustapha LAKHDARI

Ambitieux, serieux, grande experience dans le support technique informatique.

Dèbordant d'energie pour un travail difficile et contraignant, les challenges ne me decourage pas au contraire.

Je ne suis pas regardant sur les heures, disponible pour les missions et les deplacements.



Mes compétences :

RESEAU informatique, microsoft, WIFI , Maintenance

electronique

dessin industriel

maintenance informatique