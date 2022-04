François PAPY

Notre expertise dans différents domaines et nos multiples expériences commerciales dans la vente : gsa – gsb, mais surtout dans le service informatique depuis quinze ans, SSII, éditeurs de logiciels, direction d’agences, etc…) Nous permettent d'apporter des réponses adaptées à chaque situation que peut rencontrer notre client. Nous pouvons donc, accompagner un prospect de sa détection jusqu’à la signature du contrat, et assurer le suivi du client ensuite. Nous proposons un accompagnement pragmatique et progressif adapté aux méthodes et budgets des TPE / PME /PMI

Nous apportons également : un diagnostic pertinent, des techniques commerciales et des solutions adaptées à votre structure et à ses capacités d’investissement



Mes compétences :

Prospection

Vente

Conseil

Développement commercial

Informatique

Négociation

SSII

Management