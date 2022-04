François PASCAL

Bonjour,



Après avoir réussi un DUT de mesures physique à Orsay, je me suis spécialisé dans la maintenance d'équipement médical grâce à la licence Ingénierie et maintenance biomédical de Lorient.

J ai effectué mon stage de fin d'étude dans la société AEC (tierce maintenance) société dépendante de Dräger médical. Suite à ce stage j'ai été embauché en tant que responsable de site pour deux cliniques en Ile de France.



En 2012 j ai rejoins Arseus dental au poste d ingénieur d application sur le secteur de la Bretagne pour le développement des équipements high tech (radiologie, CFAO, laser erbium-cr, laser diode)

société reprise en 2014 par Henry schein



mes missions aujourd'hui: démonstration client avant vente , formation de prise en main et accompagnement fort du client après la vente



Mes compétences :

Formation

Santé

Informatique

Communication

Vente