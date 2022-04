François PASCAL

De formation Ingénieur Agricole, naturellement auto-didacte et autonome, je jouis de compétences "généralistes" me permettant de m'adapter à des missions très diverses, que reflète mon parcours professionnel.



Cette polyvalence convient particulièrement dans des entreprises libérales ou des TPE où je suis en mesure d'exercer des fonctions multiples allant de l'administration à la production, en passant par la veille, la communication et la gestion.



Après une première immersion dans la vie professionnelle au sein de la fonction territoriale en contact avec une population rurale, puis une expérience humanitaire, j'ai exercé en profession libérale dans un domaine très technique (le développement informatique) qui m'a permis d'appréhender les contraintes administratives, techniques et commerciales typiques d'une activité de service.



J'exerce une double activité professionnelle comme gérant de cabinet de courtage en assurance et comme développeur informatique et infographiste.



Mon souhait est désormais d'orienter ma carrière vers des postes me permettant de mettre à profit mon expérience des contacts humains tels que le conseil, la formation, la gestion de projet, la gestion administrative.



