Francois PASSANT

Plus de 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs dont 5 à un niveau de dirigeant de la filiale européenne d'un grand acteur mondial du secteur.



Profil international, spécialiste de la distribution d'OPCVM en Europe, ayant vécu dans 6 pays différents dont les Etats-Unis.



Actuellement responsable de la gestion de la seule Association pan-Européenne pour la promotion de l'ISR (Eurosif). Accent mis sur le plaidoyer européen, la recherche, la communication et le service au membres. Gestion d'un CA représentant 8 nationalités différentes.



Compétences fortes en stratégie, développement et gestion de produit, marketing & communication, gestion de marque, relations medias, encadrement commercial, gestion de projets, lobbying / plaidoyer, conseil.



Expertises principales: gestion d'actifs, distribution d'OPCVM, Investissement Socialement Responsable,gestion indicielle, ETF.



Orateur fréquent lors de conférences sur l'ISR, la règlementation financière, la transition écologique dans toute l'Europe.



Mes compétences :

B2B

Communication

Distribution

Gestion d'actifs

Gestion de la marque

Gestion du changement

ISR

Lobbying

Marketing

Marketing B2B

Média

OPCVM

Pilotage

Pilotage de projet

Plaidoyer

Relations média

RSE

Stratégie