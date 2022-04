François PATERNAULT

Diplômé d’un Master 2 en finances de l’université Panthéon Assas, j’ai plus de 20 ans d’expérience professionnelle en finance acquise en cabinet d’audit puis dans des groupes internationaux du secteur du parapétrolier, de l’environnement et de la construction en France et à l’étranger, notamment au Mexique.



Mon expertise financière et managériale s’est consolidée dans les domaines suivants :



 Accompagner un Comité de Direction, une Direction Générale sur les problématiques financières,

 Planifier et produire les états financiers (historiques et prévisionnels) d’une société ou d’un groupe,

 Maitriser les normes comptables françaises, US et les IFRS,

 Animer une équipe financière pluridisciplinaire et diversifiée,

 Conduire des projets complexes et transversaux : financiers, de conformité, stratégique,

 Maitriser les compétences techniques et managériales d’acquisition et d’intégration de société,

 Maitriser les techniques d’audits financiers (position vendeur ou acheteur, méthodes des DCF, multiples, transactions comparables)

 Maitriser les enjeux financiers de filiales de groupe, de siège, de groupe cotés ou en LBO



Je pratique le vélo et le ski (piste et randonnée). Je suis très impliqué à l’AVARAP, association dont le but est d’aider les cadres à réaliser un nouveau projet professionnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Conseil

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion

Management

Gestion de projet