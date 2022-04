François PATRON

Responsable équipe R&D secteur Clinical Trials chez Keosys, leader dans le diagnostic médical et les essais cliniques.



J'occupe actuellement des responsabilités qui me permettent d'évoluer sur un ensemble d'activités :



- Management équipe

- Gestion de projets, ressources et des risques

- Relation clients

- Système de Management de la Qualité (ISO 9001 - 13485 / FDA 510k)

- Développement solutions logicielles