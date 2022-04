François PEILLON

Diplomé de l'école hôtelière de Strasbourg, j'ai eu 2 restaurants à Paris (3ème et 10 ème arrondissement) avant de me lancer dans la transaction immobilière de fonds de commerce. J'assure également des formations pour le permis d'exploitation des licences et des missions de conseil et d'accompagnements de restaurateurs indépendants. Mon centre d'intéret majeur est et reste la photographie (argentique).