François PENE

De formation Ingénieur Généraliste en GPAO, j'ai pratiqué la Production et l'Organisation Industrielle sous tous ses aspects.



Depuis deux ans, j'ai pris une nouvelle orientation professionnelle, axée sur la gestion de Projets et sur les processus au sein de l'entreprise, qui m'amène à me déplacer en France et à l'étranger.



Actuellement, je recherche de nouveaux challenges en Poitou-Charente ou Aquitaine, dans les domaines de l'Organisation Industrielle et de l'Amélioration Continue.



Mes compétences :

Gestion de projet

Base de données

Business Process Management

Gestion de la production

SQL

Méthode SMED

Lean management

Gestion QSE

Costing

Amélioration continue

Cognos BI