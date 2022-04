Au sein du Département Epargne de la Direction de l'Actuariat, je travaille notamment sur la construction de lois (rachats, mortalité) et d'indicateurs, ainsi que les études de rentabilité, pour le portefeuille d'épargne individuelle et collective (Assurance Vie, retraite, etc.).



Mes compétences :

Engagements Sociaux

Normes IAS 19 / IFRS2

Actuariat