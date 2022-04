François PEREIRA

20 années dans le secteur des Services, de la sécurisation Electronique des biens et des personnes, Infogérance de parc, maintenance Bureautique et Monétique, déploiement, plate-forme d'intégration informatique & automates bancaires.

Management des équipes techniques et commerciales.

Management de collaborateurs itinérants et sédentaires, CA de 6 à 30 M€.



Compétences :



- Management > Interface des partenaires sociaux, fédérer,motiver,animer la vie des entités et des équipes.

- Gestion des budgets

- Développement Business

- Recrutement des collaborateurs



Mes compétences :

Commercial

Infogérance

Informatique

Monétique

Vente

Gestion de projet

Management

Sécurité

Conduite de chantier

Chiffrage des chantiers