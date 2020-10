François PERERA

Avocat généraliste durant 15 ans, mon expérience professionnelle m’a formé à la rigueur de l’argumentation en fait et en droit dans les écritures du procès, ainsi qu'aux questions de procédure tant judiciaires qu'administratives, et à leurs stratégies.



Ayant eu une expérience en comptabilité-gestion de 07 années, le suivi des dossiers a toujours fait partie des paramètres que je prends en considération, et pas uniquement en termes de rentabilité, tant il est vrai que la construction d'un dossier nécessite des interventions et actes particuliers dont dépendent l’issue de la procédure ou le caractère adéquat du " montage ".



De formation initiale en droit des affaires et droit social de niveau IIIème cycle, mon Diplôme d’Études Approfondies ( D.E.A. ) m’a rompu aux techniques de recherche et documentation en matière juridique.



Mais surtout, elle m'a permis, dans l'exercice de ma profession, d'appréhender l'entreprise tant du coté de ses dirigeants, que de ses salariés.



En outre, étant aux frontières du chiffre et du droit, elle a fait que professionnellement, je ne me suis pas limité à l'activité strictement judiciaire, notamment quand il s'agit d'analyser des comptes sociaux.



Mes compétences :

Droit du travail

Baux commerciaux

Droit commercial

Droit de la famille

Droit pénal

Droit des contrats