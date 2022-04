François PERRE

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendie.

Il concourt avec les autres services à la protection et à la lutte contre les autres accidents sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.



Missions :

• Etude des dossiers de prévention et visite des établissements recevant du public

• conseil aux élus et aux maître d'oeuvre

• Membre du groupe de travail préfectoral chargé de la planification des risques Naturels, industriels et de l’organisation des exercices de sécurité civile

• Révision du SDACR et du règlement opérationnel

• Conseil aux élus et aux industriels pour l’élaboration des plans de secours

• Gestion des grands rassemblements et des services sécurité

• Mise en œuvre et coordination des moyens opérationnels du SDIS43

• Organisation et gestion du CTA-CODIS (opérationnelle et fonctionnelle)

• Mise en œuvre, suivi et amélioration du nouvel outil d’alerte

• Étude et planification du déploiement du réseau ANTARES

• Formateur GOC au sein du corps départemental

. Membre du comité hygiène et sécurité



Mes compétences :

CTA

Gestion opérationnelle

Hygiène

Pompier

Prévention

Sapeur pompier

Sécurité

Transmissions