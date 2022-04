François PETIT

Guitariste , compositeur (Samarabalouf , Agnes Jaoui , Loic Lantoine ) Compose pour le théâtre (Jean-Louis Hourdin , Art tout chaud …) la danse ( Compagnie Farido ...)

Musiques de films (1er prix du festival de cinéma de Chypre pour la musique du film "Europolis")

Commence la guitare vers l'âge de 15 ans , "Parkinson jazz" , "Les portes jazz t’elles" sont ses 1er groupes

Rencontre Arnaud Van Lancker à Lille, qui l'initie à la musique manouche & tzigane dans la première version de "Swing Gadge".

A Amiens, en 1997, il compose 3 spectacles : "Francois mets ton pied droit" Bal pour enfants,

"Le Père Francois" répertoire de chansons et son 1er BalOuf : "Samarabalouf" musique instrumentale. Ce dernier prend vite le dessus , 4CD et 1 DVD emmènent le groupe au-delà de nos frontières dont 5 ans aux USA ; En tout, 15 ans de concerts.

Depuis, toujours à l'affût d'élargir son champ de composition, il forme le "BalOuf" en 2010 : de la java à l'electro, des musiques inspirées du monde entier avec 3 chanteuses et 4 musiciens. 2 CD et une centaine de concerts dans toute la France.

C'est la rencontre avec Elizabeth Opie et Virginie Couliou qui lui donne envie de continuer l'aventure dans une version plus light … En 2012 nait le "LittleBalOuf" avec toujours des musiques inspirées du monde entier , plus rock et un peu plus chanson, LBO joue principalement dans la région toulousaine depuis un an et sème sa bonne humeur et ses folies musicales à qui veut les entendre. Depuis un peu plus d’un an , un nouveau quartette commandé par la Compagnie du Tire-Laine est prête pour partir sur les routes : FrançoisPetit4Têtes.



Dans la pure veine de «Samarabalouf» ,FrançoisPetit4Têtes nous propose une musique inspirée du monde qui nous emmènent à l’est, au nord, au sud pour aller même faire quelques incursions en Amérique latine. Energie, tendresse, étrange, sensuel ou survolté. Les rythmes se font caressants pour finir frénétiques, les mélodies nous envoûtent, nous racontant une histoire à chaque fois.

Du manouche, tzigane, swing, country, valse, surfant parfois même avec le rock, tango, samba. Le tout à la «French sauce guitare» de François Petit.





Mes compétences :

Composition

Guitare