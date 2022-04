François PEULON

Issu d'un parcours autodidacte riche en expériences, j'ai participé à la création et l'évolution de diverses sociétés dans des domaines différents avec des fonctions de gestionnaire, chargé d'affaires et manager.



A ce jour, j'ai synthétisé mon expérience dans les grands groupes en développant des expertises et de l'accompagnement à la gestion de projets et l'optimisation d'achats.



D'un naturel dynamique, impliqué, et créatif , je suis toujours en quête de solutions novatrices et opérationnelles pour les projets et achats d'entreprises.



Aimant relever de nouveaux challenges, je suis à votre disposition pour échanger.



Mes compétences :

Relation client

Management

Planification

PMI

SAP R/3

Gestion projet

Achats

MS Project

Pack office