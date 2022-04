Francois-Philippe CROUE

Dans un secteur en pleine mutation, le pari a été la reprise et le redéveloppement du réseau de Franchise de diagnostics immobilier en s'appuyant sur les forces vives de l'entreprise et sur les franchisés porteurs des valeurs que nous souhaitons véhiculer.

Vous êtes diagnostiqueur immobilier indépendant ou désirant évoluer, rejoignez Defim.

C'est pour vos clients la garantie du contrôle qualité d'un groupe national avec la proximité d'une agence locale implantée dans votre région.

Les centres de diagnostics DEFIM réalisent l'ensemble des diagnostics techniques obligatoires et sont certifiés auprès de Bureau Veritas Certifications.



