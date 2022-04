François-Philippe TILLOY

URGENTISSIME



Madame, Monsieur,



Homme de lois et généraliste en ressources humaines de par mes deux principales formations post-baccalauréats (profil au carrefour des sciences politiques, des sciences juridiques et du management des ressources humaines), je suis actuellement en reconversion professionnelle et ai en vue l’obtention du titre de psychologue du travail délivré par le C.N.A.M. - Chaire de psychologie. C’est pourquoi, je suis à la recherche d'une mission opérationnelle, débutant dès que possible, dans ladite discipline (la psychologie du travail, largo sensu).



En tant qu’auditeur du C.N.A.M., je souhaite en priorité travailler dans le domaine du développement des personnes, à savoir la santé, la formation, l’enseignement, le bilan de compétences et / ou les fonctions de représentation du personnel. Mon but étant bien entendu de découvrir et d’apprendre les multiples missions du métier de psychologue du travail, et d’acquérir les deux années d’expérience nécessaires avant de pouvoir finaliser le cursus et ainsi décrocher le fameux titre.



Je suis donc à l’écoute de toutes propositions et tous conseils en provenance de mes futurs confrères et / ou futures consœurs.







SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCES



Investigateur, réactif et curieux. Excellent relationnel et sens de l'Éthique.

Bonnes connaissances du milieu juridique, du conseil et de leurs corollaires.

Interface entre l'entreprise et les multiples interlocuteurs du monde du droit.

Transmission du savoir légal & formation, coaching et expertise en recrutement.

Veille, recherche, analyse & utilisation stratégique des données.

Management de l'information stratégique, Intelligence Économique Offensive et Défensive,

Anti-contrefaçon, Veilles sociales, sociétales et normatives.

Connaissances transversales en Sciences Juridiques, en Ressources Humaines et en Psychologie: loi naturelle, philosophie (métaphysique, épistémologie, phénoménologie, téléologie, logique), éthique, méta-éthique, psychologie clinique, méta-psychologie (psychanalyse) et personnologie.

Rédaction de notes de synthèse, de documents critiques & Reporting.

Animation de réunions d'information. Relation client & suivi personnalisé.

Pratique du Pack Office Microsoft, Lotus Notes, Proconsulix et d'Internet.





TRAVAUX & RECHERCHES:



La clause de non-concurrence en droit du travail



La personnalité et Internet : la protection de l’image des personnes physiques sur le réseau



Mes compétences :

Psychologie

Formation

Éthique

Droit