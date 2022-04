Francois PIAZZOLI

Fort d'une expérience de 25 années dans les secteurs comptable et management d'équipes, j'ai accompagné les directeurs administratifs et financiers dans la gestion et le développement de leurs projets.



Mes compétences techniques, mes capacités organisationnelles et en communication vous assurent d'une expertise forte et d'une valeur ajoutée dans la dimension de ces métiers ainsi que les responsabilités attendues pour mener à bien la gestion des projets.



C'est cette maîtrise, issue de mes différentes expériences et connaissances d'environnements complexes que je vous propose.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Gestion

Trésorerie

Analyse financière

Management

Liasse fiscale

Bilan comptable