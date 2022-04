François PIDOUX

Ingénieur multilingue (anglais, allemand, italien, russe) de formation technique dans le domaine de la métallurgie, mon expérience de chef de produit m'a permis de développer ma fibre commerciale ainsi que mes capacités d’analyses et de négociation avec de grands donneurs d’ordre internationaux. Mes clients ainsi que mes collègues apprécient particulièrement le sérieux et le professionnalisme dont je fais preuve.



Je suis actuellement à le recherche de nouveaux challenges dans un poste fonctionnel alliant technique et échanges avec l'ensemble de l'entreprise ainsi qu'avec les clients et fournisseurs. La dimension internationale, le respect de l'individu, ainsi que la qualité produit me sont indispensables pour m'épanouir dans mon futur métier.



Zone géographique: Suisse (BS, BL, SO, JU, BE, NE,VD), et France (25, 68, 70, 90)



Mes compétences :

International

Métallurgie

Multilingue

Gestion de projet