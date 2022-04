François-Pierre CLOUET

Ingénieur en développement numérique diplômé de l’ENSERG – INPG (maintenant PHELMA) depuis 2004, j’ai travaillé dans les secteurs suivant :

- Aéronautique

- Défense

- Prospection pétrolière

- Université

- Traitement d'image

Mon expérience couvre :

- Le développement de circuits intégrés et cartes électroniques

- La spécification, le design et la vérification de produits électroniques selon la norme aéronautique DO-254

- Une participation à des projets de recherche

- La formation de professionnels et d’étudiants

- La supervision d’étudiants

- La communication en milieu professionnel international



Mes objectifs de carrière sont d’évoluer dans un milieu international, d’augmenter mon niveau de responsabilité sans délaisser pour autant mes compétences techniques.



Mes compétences :

