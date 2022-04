François-Pierre LEMÉTAYER

Mon parcours:

Etudes d'ingénieur à Lille, HEI, 1992

Service national en ONG au Burundi (1993)

ONGs de la solidarité internationale, missions terrain (MSF, Oxfam), 1995 - 2004

Siège Médecins Sans Frontières 2004 - 2011

Formation professionnelle de Responsable logistique en 2012

Ingénieur Logistique avec Bouygues Bâtiment depuis 09/2012





Mes compétences:

Concevoir des stratégies logistiques

Mettre en œuvre une organisation efficace

Optimiser la chaine d'approvisionnement

Résoudre les problèmes à court et à long terme

Encadrer des équipes

Gérer un budget

Rendre compte et communiquer

Convaincre

Former



Langues: Anglais, Espagnol courant

Informatique: suite bureautique, DAO, web



Ma démarche aujourd'hui:

Utiliser ma formation initiale, mes expérience et ma formation professionnelle au sein d'un grand groupe dynamique pour les valoriser, les compléter et évoluer en son sein.



