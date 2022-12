Marc LIZEE

Passionné de Lumières et gérant de Blue Morpho, je conçois mises en lumière et scénographies depuis 17 années.



Expert en Gestion de Projet, je réalise des installations pérennes de quelques projecteurs à plus de 75000 points lumineux.



Mes expériences m'ont permis de maîtriser les éclairages aussi bien en Intérieur qu'en Extérieur, dans les secteurs de l’Éclairage Public, de la construction de Paquebots, de Commerces, salles de Spectacles, espaces Verts et bâtis Patrimonial et Tertiaire.



http://www.bluemorpho.fr



Mes compétences :

Design

Dialux

Direction artistique

ECLAIRAGE

Gestion de projet

International

lighting

lighting design

Maitrise d'oeuvre