François-Pierre NIEDDU

Passionné depuis toujours par les avancées technologiques, j'ai débuté mes études à l'ECAM Lyon, école d'ingénieur généraliste. Cette formation m'a permis de développer des compétences techniques et d'acquérir une rigueur de travail. Les différents projets auxquels j'ai pu participer ont cultivé mon envie de concevoir et de créer. Ceux-ci restaient néanmoins très systémiques et ne présentaient que trop rarement d’innovations remarquables.



Je me suis donc décidé à poursuivre mon cursus par un mastère à Strate, école de design. J’ai découvert le design thinking : le fait d’aborder un projet en prenant plus de recul sur le fond et sur la forme, de développer des concepts en plaçant toujours l’utilisateur au centre de la réflexion, de mesurer l’importance de la présentation et de la communication d’une idée.



Issu d'un parcours diversifié et après plusieurs expériences formatrices, je suis aujourd'hui spécialisé dans la conception et le développement de produits et de services innovants.



www.fpnieddu.com



Mes compétences :

Solidworks

Java

HTML

Creo

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

ANSYS

Keyshot

Microsoft Office

Gestion de projet

Visual Basic

Ux design

CSS

Design