Francois PIERRON

Ingénieur diplômé de Télécom Lille 1, je travaille actuellement comme Responsable du département Systèmes et Réseaux chez INEO Digital Nord, intégrateur en solutions IT du groupe COFELY INEO et filiale de Engie (Ex GDF-Suez).



J'y suis spécialisé sur la conception et la commercialisation de solutions d'infrastructures IT, dont j'encadre également les activités de production. En mettant à profit les compétences de l'équipe Système et Réseaux ainsi que mes connaissances du marché et des technologies, j'ai eu l'occasion de contribuer au succès de mon entreprise dans de nombreux projets "grands comptes"​, tous secteurs d'activité confondus.



J'ai également la chance de faire partie de l'équipe de développement des offres SMART d'INEO Digital, principalement auprès des collectivités.



Toujours prêt à développer mon réseau, je vous invite à parcourir mon profil et à prendre contact avec moi pour plus d'informations.



Certifications:



- Cisco Certified Design Associate (CCDA) - 640-864

- EMC Technical Architect VNX - E10-001, E20-545, E20-324

- Polycom Partnering to Win PTWOS100, RealPresence Environments: Technical Track RPEOT200, RealPresence Platform: Technical Track RPPOT200, RealPresence Environments: Sales Track RPEOS100, RealPresence Platform: Sales Track RPPOS100

- HP Advanced Sales Certified (ASC) Networking



Mes compétences :

Conception d'architectures réseaux

Wi-Fi

Communications unifiées

LAN

Cisco

Gestion de projet

Mitel MiVoice 5000

Datacenter

Conception Avant vente