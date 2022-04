Architecte des Système d'Information.

Manager.

Expert Delphi.

Partenaire Embarcadero/CodeGear (ex Borland).

Spécialiste en développement de logiciels avec Delphi et CBuilder (C/C++).

Développement C# et ASP.NET.

Domaines d'expertise: protocoles TCP/IP, socket, multitier, base de données. Et aussi les classiques HTML, CSS, PHP.



Plus de détails sur mon site http://www.overbyte.be



Mes compétences :

Delphi

Conseil

Développement

C/C++

Expert