Norbert SAINT GEORGES

1981 : programmation sur Sinclair

1982 : assemblage de mon premier 8086

Développement DBase II et DBase III

Gestion réseau Novell ULB Auderghem

1983 : assemblage de mon premier XT

Développement Clipper (assurance Liégeoise)

Développement application découpe escalier en quick-C.

Gestion réseau divers

1987 : Création de SG Construct sa

Développement ERP gestion bâtiment.

1992 : Assemblage de machine pour Computer square et applications Hôtellerie en ORB

1995 : Gestion des réseaux pour l’Omnium de la construction

Développement de divers progiciels internes.

1999 : Création de Tetrasys

Gestion des réseaux pour le groupe FABRICOM, SOLELEC, FGIS, Electrabel, TELEWAL.

2007 : Rachat de Repso par Tetrasys.

2009 : Rachat de la sprl Itineries.

2011 : Generation Eco sprl, segment Six Sigma



Développements ORB : gestion du personnel, gestion des primes déplacement, gestion SPOC, extraction SAP, intégration Bob software, Winbooks

Dev ASP Winbooks



Mes compétences :

Delphi

CRM

BI

ASP

Firebird

VoIP

Dot Net

Telecom

IT Security

C#

Oxygene (Rem Object)