François PIRES

Manager au sein de l'équipe de direction d'une agence de Pole emploi depuis plus de 12 ans. Actuellement responsable d'une équipe de 16 conseillers dans une agence Pôle Emploi de la région de Toulouse.

Manager de proximité, j'organise et pilote les activités des conseillers emplois et des conseillers entreprises . Je garantie la gestion RH des collaborateurs et les accompagne dans leurs développements de compétences.

J'assure en tant que formateur, la formation initiale des nouveaux recrutés et la formation continue des conseillers et encadrants.

Je contribue à la gestion de projet, particulièrement dans l'organisation de manifestations autour du recrutement (forum, job dating, journées recrutements, tables rondes etc.)

Je recrute les collaborateurs en contribuant à toutes les étapes du recrutement, de l'expression du besoin à la finalisation du recrutement.



Mes compétences :

Insertion Professionnelle

Management

Coaching

Formation

Pilotage d'activité

Stratégie

Pilotage de la performance

Organisation d'entreprise

Organisation d'évènements