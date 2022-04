François PLANCKART

J'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans l'univers de la distribution (GSA, GSS et Retail) et de l'animation de réseau (Succursale et Franchisé) en tant que Directeur Régional des Ventes par le regroupement de plusieurs régions (Nord-Est, Rhône-Alpes et Sud-Est).



Mes principales missions sont:

- Déclinaison politique commerciale Nationale.

- Elaboration stratégie commerciale Régionale.

- Management et coaching d'une force de vente composée de Chefs des Ventes, de Responsables de Secteurs et de Responsables Régionaux Réseau Club Bouygues Telecom.

- Gestion contractuelle et animation commerciale du Réseau Club Bouygues Telecom (240 magasins).

- Pilotage des KPI'S, construction et suivi des plans d'actions régionaux.

- Négociation avec les Centrales Régionales.

- Gestion d'un centre de coût.

- Conduite du changement par la mise en place de nouvelles organisations.





Mes compétences :

Animation de réseau

Distribution

Coaching

Conduite du changement

Négociation

Pilotage d'activité

Management commercial

Développement commercial

Techniques de vente