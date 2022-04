Francois PLASSARD

Je m'interesse à l'évolution de la société par mes initiatives citoyennes : débat revenu d'existence et territoires en transition vers l'apres pétrole apres avoir mené l'expérimentation réussie du cheque de temps choisi dans les années 1990 en Rhone Alpes et Italie

co-initiateurs des Sel(systemes d'échange locaux), des jardins de Cocagne ...et participe à un jardin partagé en permaculture



je m'interresse au cohabitat : démarche d'habitats bioclimatiques groupés en partie auto construits , sans voitures au centre, avec vergers et jardins en péripherie , alternative au lotissement, accessible aux revenus moyens et modestes (prix en 2004 sur la cohérence de la démarche). Asso AES eco hameau, equipe interdisciplinaire



Auteurs de plusieurs livres dont les trois derniers: " la vie rurale , un enjeu écologique et de société" avec les nécessaires agricultures paysannes; Edt Yves Michel : "crise écologique ou crise sociale? Vivre ensemble Autrement" - préface Albert Jacquard -leseditionsovadia.com et " pour une logique de la métamorphose " même éditeur



Mes compétences :

Autonomie

Développement local

Energétique

Gestion des conflits

l'autonomie