Georges GOYET

ACTUALITES:

> avec FLF asso "Fleuve Loire Fertile" coconstruction / animation d'une plateforme citoyenne d'émergence de projets et initiatives (ex: 21 au 25 mai 2014 Balbigny à Iguerande )

réalisation d'un prototype d'itinérance douce en bords de Loire // avec "CHANTIER LIBRE" actions vers un fablab rural mobile ..)



> avec asso "POLYCULTURE" art contemporain à la ferme de Vernand > voir sur site

www.polyculture.org

> avec asso "Cré Agir"

versus développement > conception et réalisation de form'actions // Transmissions sur:

> "Pensée visuelle et Cartographies mentale, heuristique ".

> "Penser et agir dans la complexité, le précaire et incertain" (en lien avec Peuple et Culture mouvement d'éducation populaire)

> " Développements individuel // collectif // territorial"



versus art contemporain / Atelier de plasticien et de calligraphie expositions en préparation. > > réalisation d'expos (personnel Mably mars 13 "CORRESPONDANCES") et accompagnement expos ("FUKUSHIMA" d'AM Pasdeloup Champoly avril 13// Archipel sur le Lac été 13)



> avec MDT asso "Mutations et Devenirs du Territoire"

accompagnement de la CES (commission économique et sociale) et du CLD (Conseil Local de Développement) du Pays Roannais.

> dans le cadre du CLD Pays Roannais projet sur l'approche globale et transversale du bien vieillir sur le territoire, la dépendance et le maintien à domicile.





>



Mes compétences :

Développement territorial