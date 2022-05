Philippe DERUDDER

Je suis à la tête d’une importante PME agissant dans le domaine de la logistique de transport international, lorsque je me sens peu à peu en rupture intérieure. Ne pouvant me résoudre à accepter misère, pollution, pillage des ressources de la planète, dégradation des conditions de travail et de vie... comme prix à payer pour garantir une croissance économique présentée comme seule issue possible, je démissionne de toutes mes fonctions en 1992.

Les expériences qui découlèrent de ce choix m’ont amené a comprendre que misère et abondance ne dépendent que de notre façon de penser et que le défi individuel et collectif que nous avons à relever est de passer de la conscience de rareté héritée du passé, à une conscience d’Abondance. Le passage à cette conscience est au cœur des conférences et des séminaires proposés par « l'homme en Devenir », cabinet de formation que j'ai ouvert au lendemain de ma démission, et des 4 livres que j'ai écrits :

“La Renaissance du plein emploi ou la forêt derrière l’arbre” paru chez Trédaniel en 97 -

“Les aventuriers de l’abondance“ prix spécial 2000 Christian Vidal pour une alternative de vie, sorti chez Yves Michel, « Rendre la création monétaire à la société civile » également paru chez Yves Michel

et « les 10 plus gros mensonges sur l'économie » co-écrit avec André Jacques Holbecq pour les éditions Dangles.

Enfin j'anime l'association AISES (Association International pour le Soutien aux Economies Sociétales) dont le but est de promouvoir les recherches et actions favorisant le développement d'économies au service de l'homme et de l'équilibre écologique.



Mes compétences :

Facilitation en connaissance de soi

Vulgarisation des principes économiques et monétai

Mise en service de monnaies complémenataire