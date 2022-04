François PLASSE

Stratégie Patrimoniale Sportive



Il s’agit d’être force de propositions, d’aide à la décision sur l’ensemble d’un parc sportif ouvert et couvert sur tout le territoire et pourquoi pas au-delà (je pense à des territoires en devenir à l’étranger par exemple) ma clientèle ?? Les collectivités publiques territoriales qui n’ont pas les compétences ou de services techniques assez forts pour étudier, diagnostiquer, décrire, imaginer, résoudre et donc de préparer l’aide à la décision des Maitres d’ouvrage qu’ils sont. On peut imaginer tout aussi bien des décideurs privés genre Club Med ou autres, ce serait pareil au même.

Ma force c’est d’envisager mon action non seulement sur l’aspect technique mais aussi de le calquer sur une étude sociologique à deux entrées, scolaire et associative, en l’associant à court, moyen et long terme dans le temps.

Le patrimoine sportif c’est quoi ? En quelques mots et quelques exemples : gymnases, salles de sports, terrains de jeux sportifs extérieurs, plateaux sportifs ou polyvalents, parcours de santé, boulodromes, clubs house, piscines et bassins d’initiation, salles polyvalentes, etc., cette liste n’est pas exhaustive et peut s’ouvrir aux sports urbains ou à de nouvelles activités.





Optimisation Commerciale pour les Entreprises du BTP



Il s’agit d’être force d’optimisation dans tous les domaines d’intervention commerciale pour la compréhension, formation et animation des missions extérieures d’une entreprise aujourd’hui. Donner les moyens d’apprécier un marché, de répondre aux questions diverses et variées qui se posent à l’entreprise face à la concurrence, à la complexité des dossiers, et donc d’améliorer ses chances d’obtenir des marchés adaptés à ses compétences.

Il y a la donc plusieurs terrains possibles, la formation des différents intervenants dans la connaissance des réseaux (dans le bon sens du terme), d’une clientèle, de la concurrence, mais aussi permettre à tous de répondre aux défis de l’entreprise dans les meilleures conditions possibles.