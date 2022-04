Danny MONTELS

Toujours à l’écoute du marché, vous trouverez ci-dessous mes principales compétences.



Ma polyvalence commerciale / marketing / technique sera un atout considérable pour une intégration rapide au sein d'une structure relative au monde sportif.



 Commerciales

Elaboration/Analyse de la stratégie commerciale.

Mise en place d’outils nécessaires en vue d’atteindre les objectifs fixés par la direction.

Formation produits, encadrement.

Elaboration de la zone de chalandise.

Organisation tournées et mise en place d’opérations commerciales.

Management force de vente et suivi d’un réseau de revendeurs (France et Export).

Suivi et négociation grands comptes.

Analyse des indicateurs de performance et du CA

Mise en place de tarifs particuliers et revendeurs.



 Marketing / Communication

Création de sites internet avec e-commerce.

Création de plusieurs catalogues produits, rédactions des CGV.

Création d’événements clefs en main



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Responsable commercial

Sport