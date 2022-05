Patrice JOURDAN

« Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui. » Sénèque (Cordoue -4 avant J-C)

Lorsque je suis rentré au capital de la Société Laquet en 2003, je signais un pacte de fidélité à la transmission des savoir-faire ainsi qu’à un belle intuition : le développement du végétal dans la vie des personnes et des groupes sociaux et son influence naturel sur les stratégies de développement des territoires.

Je me suis complètement engagé dans cette perspective : L’accroissement des aménagements végétaux en zone urbaine, la multiplication des terrains de sports dans les communes…

En 2012, j’ai pris la présidence de l'entreprise.

Très jeune, je ne concevais pas le moindre monticule sans verdure. Aujourd’hui, je mobilise mon énergie pour que les aires que nous construisons, les espaces que nous aménageons soient résolument tournés vers l’agrément des cadres de vie.

La respiration du végétal est indissociable de celle de l’homme.



Mes compétences :

Management

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet