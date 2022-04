François PLESSIS

Développeur confirmé, je mets mes compétences et mon énergie pour développer le portefeuille clients de grands comptes privés, dans différents domaines de communication (sport, média, éditorial, digital, events, territorial...).



De la réflexion stratégique commerciale au closing, en passant par la prospection, la construction de recommandations stratégiques ou opérationnelles, le suivi de prospects, la communication, la veille marketing...j'intègre les besoins et enjeux de communication des annonceurs pour leur proposer des dispositifs adaptés et innovants.



Je serai ravi d'échanger sur tout sujet en lien avec ces missions.



Mes compétences :

Conseil

Sport

Marketing sportif

Sponsoring

Développement