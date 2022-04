Francois POCHON

Cadre diplômé de l'école d'ingénieurs ENSAIT (École Nationale Supérieure des Arts et Industrie Textile) de Roubaix, je suis actuellement acheteur chez Nevatex (Groupe Russe Odji),

Mon travail chez Nevatex ( OOdji) s’organise en 3 grande étapes :

la première est de définir les couts de revient afin de déterminer le budget de la collection ( OUTWEAR/ CASUAL PANT / DENIM),

la second est de rencontrer les fournisseurs pour chaque collection ( 2 mois) afin de négocier les prix et entretenir un bon relationnel (environ 6 business trip china, 4 au BGD et 1 au PKT/ an) ; sourcing et audit fournisseur en fonction des besoins.

Le troisième pilier est le suivi de développement et la validation du sampling en collaboration avec le style et la technique.



Mon expérience dans le textile et la chaussure, acquise en partie à l’international auprès de façonniers marocain (Record Diffusion, Casablanca), indien (RBINTL, New Delhi) et d’entreprises turques (stages) m’a permis d’affiner mes méthodes en matière de management de projets, d’organisation des processus et de relations fournisseurs. J’ai ainsi pu développer avec succès l’interface design/production des collections vêtements chez Kenzo, présenter dans les délais la collection chaussures été 2013 d’Intersport, et plus généralement, appris à répondre aux attentes des clients et anticiper le marché.



D'un naturel entreprenant et autonome, je sais m'adapter à des structures d’entreprises et des environnements de travail variés. Ingénieur textile, je possède de solides connaissances dans les différentes étapes de l'élaboration d'un produit, de sa réalisation jusqu’à sa commercialisation.