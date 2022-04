François PORCHERON-LUCAS

41 ans



Expérience professionnelle :



Président Directeur Général de Toul'Embal.

Je viens de reprendre cette société familiale à son fondateur qui souhaitait partir en retraite.

Toul'Embal commercialise auprès des PME/PMI (et en particulier les concessions automobiles, secteur où elle possède une très forte notoriété)des produits consommables, essentiellements destinés à l'emballage ou produits publicitaires. La moitié de ces produits sont personnalisés dans notre usine de Toul.

Cette société réalise un CA de plus de 8 M€ et emploie aujourd'hui 60 personnes dont 30 commerciaux répartis sur l'ensemble du territoire Français.





Prosodie : 10 ans, de 1996 à 2005. J'ai contribué au fort développement de cette PME, l'un des leaders des services en lignes Français, en occupant différentes responsabilités dans le Commerce et le Marketing, en France et aux Etats-Unis.

J'ai été nommé Directeur Général Adjoint à fin 2002.



SG2 : 6 ans comme ingénieur d'affaires (de 1990 à 1995), puis responsable d'une équipe commerciale dans cette SSII qui allait être revendue pour une partie à SOPRA et pour l'autre partie à Experian.



CEGELEC : 3ans comme ingénieur chargé d'affaires, à Nancy puis à Casamblanca (Maroc).



Mes compétences :

Management