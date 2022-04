Francois PORTHERAT

53 c rue Thiers 38000 Grenoble

Tél : 0634671135

Mail : portherat.francois@gmail.com



François Portherat,

26 ans, originaire de Belfort, en Franche-Comté.

Titulaire d'une licence Distech.

Fort de deux expérience professionnelles significatives.



Mes deux années d'expériences en tant que cadre comercial (Lyreco) et quatre années en tant que responsable de secteur (France Boissons), m'ont permis de mettre en œuvre mes qualités faîtes de rigueur, d’organisation et d'autonomie.

Mes expériences professionnelles me permette d’acquérir de solides compétences dans le suivi commercial et l'organisation de stratégies de prospection.

De même, je sais optimiser et mettre en place des actions commerciales et satisfaire les exigences des clients et prospects dans le respect des objectifs et délais fixés.

De plus, je possède un sens du relationnel et de l’écoute qui me permettent de mieux comprendre mes clients ou prospects pour répondre de la meilleure des manières à leurs besoins.