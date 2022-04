François POTUS

Mon cursus universitaire a abouti cette année à l’obtention du Master Recherche « Génétique et biologie de la cellule, génétique fonctionnelle et pathologie cellulaire » à l’université Claude Bernard de Lyon 1 en Sciences de la vie.



La formation que j’ai reçue me permet d’envisager l’étude des mécanismes biologiques à l’échelle de la molécule. J’ai pu en effet développer une réflexion scientifique en biologie moléculaire grâce aux unités d’enseignements dispensées au sein de ma formation (Contrôle de l’expression des gènes eucaryotes ; Signalisation cellulaire ; Transgénése ; Clonage, Modèles animaux ; Immunologie, notamment). Outre la formation théorique en génétique, biologie moléculaire et physiologie acquise au cours de mon cursus universitaire, j’ai pu appliquer ces connaissances lors de stages en laboratoire de Recherche. Ainsi, j’ai notamment réalisé deux stages à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon au sein de l’IGFL (Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon) concernant la régulation de l’activité transcriptionnelle in vitro d’un récepteur nucléaire orphelin. Ces travaux m’ont permis de recevoir une expérience pratique en biologie moléculaire (extraction d’acides nucléiques, clonage et transformation bactérienne), en biochimie (western blot, immunoprécipitation) et en biologie cellulaire (culture cellulaire). J’ai pu appréhender les mécanismes moléculaires qui régissent le métabolisme et la physiologie cellulaire. Ils ont confirmé mon intérêt grandissant pour le domaine de la Recherche et m’ont également permis de développer une capacité d’analyse et de réflexion sur le déroulement d’un projet scientifique.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Génétique

Biologie cellulaire