François POULETTY

Mes différentes expériences professionnelles traduisent ma passion pour l’enseignement. Je suis actuellement Directeur Général du Brest open campus, campus d'enseignement superieur ouvert sur l'enseignement, la culture et les affaires.



De septembre 2012 à octobre 2015, j'ai été Directeur des Études au sein des MBA ESG (Groupe ESG). Mon périmètre de responsabilité couvrait 29 programmes pour 950 élèves, 350 intervenants et 14 Responsables Pédagogiques. Mes principales missions s'articulaient autours de la stratégie pédagogique des MBA, de l'ingénierie pédagogique de chaque programme et du déploiement opérationnel par le management de différents services.

J’étais également Responsable Pédagogique des MBA Gestion/Finance, Finance et e-contrôle des risques, Management Financier et Management de Projet, Innovation et Technologie.



De septembre 2009 à août 2012, j’ai enseigné au sein de l’IDRAC, L'IEFT, Sup de Com et l'IFAG en tant que Professeur Permanent en Management. J'ai développé l'ensemble de la vie étudiante de l'IDRAC en tant que Directeur des Projets Associatifs (12 associations). En 2008 j’intervenais à l’université de Marne la Vallée en Master 2 Management de projet UV Création d’entreprise. J’ai également participé à diverses tables rondes sur la création d’entreprise à l’université de Paris Dauphine.



De mars 2004 à mars 2014, j’ai créé cinq écoles de musique au concept innovant spécialisées dans l’enseignement accéléré pour adultes (plus de 400 apprenants).



Je suis diplômé de L'ISC Paris en Expertise, Audit et contrôle. J'ai obtenu un Master en Management de projet, Innovation et Technologie et un Master en sciences économiques.



Mes compétences :

Négociation

Management

Strategie

Business plan

Marketing