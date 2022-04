François POUPEAU

Depuis 1947, Penven est spécialisé dans la conception de solutions techniques sur la chaine cinématique et le service après-vente d'organes de la chaine cinématique. Allison Transmission, mais aussi Dana Spicer, Detroit Diesel, Isuzu, Farymann, Maxxforce, VM Motori, Chelsea, Hug Filter Systems et Donaldson nous font confiance pour les représenter et développer leur parts de marché en France et en Afrique du Nord.

Après avoir démarré chez les grands constructeurs automobiles, mon envie d'entreprendre m'a naturellement conduit vers une structure réduite demandant un investissement important et permettant d'avoir une vision globale et des responsabilités rapidement.

Responsable Technique et Service Après-vente de Penven, je gère désormais une équipe de 9 personnes ainsi que l'ensemble du Réseau France et Maghreb. L'objectif est de répondre de manière rapide aux besoins clients et obtenir une satisfaction client indispensable au bon fonctionnement d'une telle compagnie tout en respectant des impératifs financiers.

Je participe également au développement des Projets Techniques et des relations clients en collaboration avec l'ingénieur d'application.



Mes compétences :

Transports

Automobile

Force de proposition

Ingénieur

Management

Commerce

Aéronautique

Maintenance