Francois PREETZMANN

Responsable de production confirmé dans les métiers de la relation client, je sais rapidement identifier les enjeux en me posant les questions essentielles pour arriver à mon objectif en m’appuyant sur mes acquis et mon expérience.



Attentif et vigilant, orienté vers l’opérationnel et le contact, j’aime entreprendre et prouver mon efficacité.



Convaincu que le travail d’équipe est une force, je m’emploie toujours pour être efficace à avoir un management de proximité, d’écoute, de respect du collaborateur tout en imposant la fermeté nécessaire inhérente au bon fonctionnement du service.



Autodidacte dans les métiers de la relation clients par téléphone, de la Télévente et du Télémarketing, j'aime le contact et les relations humaines. Je prends plaisir a coacher et piloter des équipes travaillant par téléphone, métier difficile mais pouvant être très gratifiant.



Mes compétences :

Manager

Radio

Télémarketing

Organiser

Leadership

Management

Entreprenariat