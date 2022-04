François PURSEIGLE

Maître de conférences, habilité à diriger des recherches en sociologie à l’Institut National Polytechnique de Toulouse (ENSAT), je suis ingénieur en agriculture.



Pendant près de huit ans, mes activités de recherche ont été consacrées à l’étude de l’engagement et du comportement syndical et politique des agriculteurs français. De 2006 à 2008, j’ai notamment animé avec Bertrand Hervieu, Nonna Mayer et Jacques Rémy un projet sur la place des agriculteurs dans la vie politique française ainsi qu’un séminaire intitulé « Retour sur la sociologie rurale ».



Chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences po-Paris, je dirige actuellement un programme de recherche intitulé AGRIFIRME. Financé par l’Agence Nationale de la Recherche, celui-ci a pour objectif d’identifier et caractériser les nouvelles formes d’organisations économiques et sociales associées aux agricultures de “firme”.



Membre du conseil scientifique des Organisations Nationales à Vocation Agricole et Rurale, je suis également membre du comité de veille stratégique de l’ACTA, réseau des instituts des filières animales et végétales.