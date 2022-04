François QUANDALLE

Experience des responsabilités fonctionnelles (promotion des ventes, développements des ventes, marketing clients, ) et opérationnelles ( Directeur de région , directeur de la force de vente terrain)



Compétences

Expertise pratique et théorique des métiers de la vente.

Maîtrise des techniques de marketing / vente / communication

expertise des techniques de management opérationnelles et efficacité des organisations commerciales.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Médias

Communication

Management

Marketing

Conseil

Ressources humaines