Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

(Enregistré au titre National d' IPRP)



Consultant Auditeur Qualité, Santé, Sécurité, Environnement

pour des Groupes Internationaux et leurs fournisseurs :



- Evaluation des Risques Professionnels (EvRP)

- Réalisation et mise à jour de Documents Unique (D.U)

- Elaboration des Plans de Prévention et Permis de Feu

- Audit et Rapport de visite de l'Etablissement

- Rédaction de Consignes de Sécurité

- Signalisation dans l'Entreprise

- Gestion des Produits Dangereux (FdS, REACH)

- Animation des CHSCT

- Mise en place de la Prévention

- Analyse de poste et Unité de Travail

- Etude de la Pénibilité

- Enquête et analyse des Accidents

- Référentiels : ISO (9001, 14001) , OHSAS 18001

- Habilitations (ATEX, ARI, N1, M0, H0VB0, R408)

- Audits des Systèmes de Management Intégré QSE

- Formation, sensibilisation



François QUESTEL

Votre Référent Sécurité

frquestel@gmail.com



Mes compétences :

IPRP

Audits

Conseil

Formation