François QUEVAL PRO.

Le Pays du Grand Bergeracois est votre prochain lieu de vie et d’activité. Je suis heureux de vous accueillir et de vous accompagner dans la réalisation de votre projet



Accueillir :

- Recherche de porteurs de projet

- Premier accueil sur le Bergeracois

- Orientation vers les acteurs locaux -ressources et les services d’accompagnement



Promouvoir :

- les offres : entreprises à reprendre, immobilier professionnel, besoins économiques

- les atouts du territoire



Retrouvez les infos utiles surArray



Membre du Réseau Départemental d’Accueil Dordogne-Périgord comprenant :

- Les Pays : Pays du Grand Bergeracois, Pays du Périgord Vert, Pays du Périgord Noir, Pays Isle en Périgord

- Les intercommunalités : communautés de communes, communautés d’agglomération

- Les organismes-conseils à la création-reprise : chambres consulaires, Périgord Développement, organismes de santé …

- Les services publics à l’emploi : Pole Emploi, Maisons de l’Emploi.