Valérie THIEBAUT

Monde Attitude est maintenant 186 bld Malesherbes paris 17



Ma passion et mon métier est de créer des voyages, je suis toujours à la recherche d'un lieu, d'un hôtel différent où le luxe et le charme se retrouve,

Depuis 6 ans, j'ai créé Monde Attitude, le voyage de luxe sur mesure.

Ma devise est "le Monde selon Vous...."

Si vous rechercher quelqu'un pour gérer un groupe, un évènement, n'hésitez pas à me contacter.

www.monde-attitude.com





Après 6 ans à l'étranger, retour en France en 93. J'ai travaillé 6 ans chez un croisièriste comme responsable du service réservations individuelles. Puis chef de projet chez un TO de luxe.

j'ai eu la chance de visiter 67 pays.





Mes compétences :

Voyage sur mesure