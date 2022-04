Francois RABASSE

Une double formation initiale en biologie et dans les technologies de l'information, une large expérience du management et du consulting, je conseille aujourd'hui de grandes entreprises et ETI dans leurs démarches de transformation, d'ajustement de leur modèle, de conduite du changement.

Les grandes thématiques sur lesquelles j'ai récemment accompagné des clients dans leur programme : Fusion - réorganisation (M&A), open innovation, innovation participative, démarche de responsabilité sociétale (RSE), mise en place d'un progiciel métier.

Bonne connaissance des secteurs : IT / Télécoms, Santé, Energie, Transports, Urbanisme / Aménagement.

Entrepreneur dans l'âme, j'accompagne depuis quelques années des start up dans leurs premiers pas "hors de leur Powerpoint" - Profil : entreprises innovantes d'utilité sociale, modèle B2B.







Mes compétences :

Direction de projet

Responsabilité sociétale des entreprises

Business Consulting

Conduite du changement