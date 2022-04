Francois RABILLER

Monsieur Dano et son savoir-faire unique vous proposent de

choisir parmi plus de 60 tissus minutieusement sélectionnés

par nos stylistes pour vous garantir une qualité supérieure et

un plus grand confort.

Nos ateliers mettent un point d’honneur à vous offrir les

meilleures finitions : Nos boutons sont en nacre et cousus

à la main en croix nouées, nos piqûres sont d’une extrême

finesse à 8 points au centimètre, nos chemises bénéficient d’une

double piqûre aux emmanchures et nous mettons à disposition

des baleines en acier/inox pour parfaire le maintien de vos cols.



